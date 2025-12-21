今季のスタメンはわずか3回…… マンUで序列落とすMFウガルテにトルコ行きの可能性、ガラタサライが交渉中か
マンチェスター・ユナイテッドに所属するウルグアイ代表MFマヌエル・ウガルテは近いうちに移籍を果たす可能性があるようだ。英『TEAMTALK』が報じている。
ウガルテは2024年夏にパリ・サンジェルマンよりユナイテッドに加入し、昨シーズンは公式戦45試合で2ゴール6アシストを記録した。しかし、2年目となった今シーズンは苦戦の日々が続いている。ここまで公式戦11試合に出場しているが、プレイタイムは359分のみ。スタメンでの出場もわずか3回のみとなっている。
ガラタサライは同選手への関心を正式に表明し、契約に向けての交渉を開始。まだ金額は明かされていないが、ユナイテッドは獲得に必要な費用を伝えたようで、ガラタサライは正式なオファーを提出する計画だという。
ユナイテッドは来夏、カルロス・バレバやエリオット・アンダーソンの獲得に動く予定だが、今冬ルベン・ネヴェスの獲得に動くと報じられており、中盤を補強した場合、ウガルテの出番はさらに減ることが予想される。
早ければ今冬ユナイテッドを離れる可能性があるが、ウガルテの去就はいかに。