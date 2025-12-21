¥Õ¥ê¡¼Â³¤¯¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¤Ï1·î¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢Éüµ¢¡©¡¡¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¡¢¥Õ¥é¥à¤¬¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¤ËÃíÌÜ¤«
¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ª¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¤¥É¡¦¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¡Ê32¡Ë¤Ï1·î¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£±Ñ¡ØFootball Insider¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¤½¤Î¸å¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¡£2023Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¥È¥ë¥³¤Î¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¤Ø°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï50»î¹ç¤Ç5¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¤Ï¸½ºßÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÊ£¿ô¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥¯¥é¥Ö¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¤½¤·¤Æ1·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬¶á¤Å¤¯¤Ê¤«¡¢¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¡¢¥Õ¥é¥à¤¬¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¾å½Ò¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤¬¼ÂºÝ¤Ë³ÍÆÀ¤ØÆ°¤½Ð¤¹¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Þ¤ÀÉÔÌÀ¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¼«¿È¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤òºÆÇ³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£