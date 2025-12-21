プレミアリーグ第7節マンチェスター・シティ対ウェストハムの一戦が行われ、3-0でホームチームが白星を挙げた。



前半アーリング・ハーランド、タイアニ・ラインデルスがゴールを挙げてシティがリードを得ると、後半開始直後はウェストハムの時間となったが、ジャンルイジ・ドンナルンマをはじめとする守備陣で耐え抜きで、69分に再びノルウェー代表FWに得点が生まれ、ゲームセットとなった。





ハーランドはこの日2得点、リーグ戦では17試合で19ゴール目と、得点ランキングの首位を独走している。『Opta』によると、プレミアリーグでクリスマスを迎えるまでに19ゴールを決めたのは最多タイの記録であり、93-94シーズンのアンディ・コール、99-00シーズンのケビン・フィリップス、13-14シーズンのルイス・スアレスの数字に並んだようだ。当時のスアレスはリヴァプールに在籍しており、後半戦でも得点を量産。最終的に31ゴール13アシストでシーズンを終えている。このシーズンは前年の「噛みつき行為」もあり、開幕5試合に出場していなかったが、それでも大台の30ゴールに乗せている。ハーランドのプレミアでの最多得点記録は初年度の36ゴールとなっており、今季はその記録を更新することはできるのだろうか。