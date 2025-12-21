22日からスタートするアフリカネイションズカップ。アフリカ地区のトップを決める大会で、現在は2年に一度の開催に。



大会は冬に行われるため、代表選手は所属クラブからの一時離脱を求められる。今季のプレミアリーグでは昇格組のサンダーランドの影響が最も多く、6選手が約1か月ほど離脱するとみられている。



アフリカネイションズカップは1957年からスタートしており、直近の2023年大会は開催国のコートジボワールが決勝でナイジェリアを破って3回目の優勝を果たした。





2025年度はモロッコでの開催が予定されている。そんなアフリカネイションズカップだが、『INDEPENDENT』によると、今後はW杯やEUROと同じように4年に1度の開催となるようだ。すでにケニア、タンザニア、ウガンダの共同開催の2027年大会が決まっており、翌年の2028年大会から4年間隔となるという。そのため、2027年、2028年は2年連続でアフリカネイションズカップが開催されることになる。また、2029年からアフリカ版のネーションズリーグが予定されており、これは毎年9月、10月、11月の代表ウィークに開催されるという。