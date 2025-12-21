¡ÖÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ó¤ï¡×ÃæÈªÀ¶»á¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤ËÄ¾ÅÅ¤â¡ÄÍî¹çÇîËþ»á¤Ï¡È³å¡É¡ÖÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ë¤È¸ø¤Î¾ì¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡×
»³ËÜÍ³¿¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ë¤â±þÅú¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃæÈªÀ¶»á(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¡¢Getty Images
¡¡¸µÃæÆü´ÆÆÄ¤ÎÍî¹çÇîËþ»á¤È¸µDeNA´ÆÆÄ¤ÎÃæÈªÀ¶»á¤¬12·î21Æü¡¢¡ØTBS¡Ù·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤´°Õ¸«ÈÖ¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë»³ËÜÍ³¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃæÈª»á¤¬ÅÅÏÃ¤ò²Í¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤â¤é¤¤µã¤É¬»ê¡Ä¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÎÂµ¤ÇÎÞ¤ò¿¡¤¦»³ËÜÍ³¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ò¾Ò²ð¡£»³ËÜ¤Ï17Æü¤ËÂè55²óÆâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÇÕÆüËÜ¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿É½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£WBC½Ð¾ì¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íî¹ç»á¤Ï¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âµåÃÄ¤Îµö²Ä¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µåÃÄ¤Îµö²Ä¤Ê¤·¤Ë¡¢µåÃÄ¤¬¥À¥á¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ë¡Ø¥ª¥ì¤Ï½Ð¤¿¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£·ÀÌó¾å¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¡¦°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Î¿´Ãæ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¡ÖÁá¤¯¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤«¤é½Ð¾ì¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢¥À¥á¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤ÈÁª¼ê¤Î¿ÍÁª¤Ëº¤¤ë¡£¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡©ÁÈ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ºÇ°¤ÎÁÈ¤ßÊý¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÎ¸¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢ÃæÈª»á¤¬¡ÖÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë³°¤»¤Ê¤¤ÀïÎÏ¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡¢Í³¿¤Ï¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤¹¤ë¤È¡ÖÅÅÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡¢¾õ¶·¤òÊ¹¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¤·¤«¤·¡ÖÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ó¤ï¡×¤È¥À¥¸¥ã¥ì¤òÏ³¤é¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¡ÖÎ±¼éÅÅ¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¥ª¥ì¤¬ÅÅÏÃ¤¹¤ë¤È¤Ê¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÎÙ¤ÎÍî¹ç»á¤Ï¡ÖÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ë¤È¡ÊÃæÈª»á¤¬¡Ë¸ø¤Î¾ì¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡×¤È¡È³å¡É¤òÆþ¤ì¤¿¡£ÃæÈª»á¤Ï¡Ö¥ª¥ì¡¢¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢±£¤·¤¹¤®¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»³ËÜ¤éÁ°²óÂç²ñ¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖWBC¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í´Ö¤Ï¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Î»É·ã¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢Æü¤Î´Ý¤òÀ¤³¦°ì¤Ë¤¹¤ë¡Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£¤â¤¦°ìÅÙ½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿´¾ð¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
