¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤éº£¥ª¥Õ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å(C)Getty Images
¡¡¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥ª¥Õ¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼¾å½¡Î´¤Î¸ò¾Ä´ü¸Â¤À¡£
¡¡´Ø¿´¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÅ·°æÃÎ¤é¤º¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µî¤ë11·î8Æü¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁ¤òMLB¤Ë´º¹Ô¡¢Á´30µåÃÄ°¸¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿Â¼¾å¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢MLB¤ÎÊ£¿ôµåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¸ò¾Ä¤ò³«»Ï¡£¤½¤ÎÆ°ÀÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ä³Ú¤Ï¿Ô¤¤º¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¡¢NPB¥¥ã¥ê¥¢8Ç¯¤Ç¡¢ÄÌ»»265ËÜÎÝÂÇ¡¢Æ±OPS.951¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡ÈÆüËÜµå³¦ºÇ¶¯¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡É¤Î·ÀÌóÆ°¸þ¤¬Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤»¤ºÂÇµå¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¡ªÂ¼¾å½¡Î´¤¬µÕÊý¸þ¤Ø¶ÃØ³¤Î°ìÈ¯
¡¡22Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËNPBºÇÇ¯¾¯¤Ç¤Î»°´§²¦¤Ë¤âµ±¤¤¤¿Â¼¾å¡£¿ÞÈ´¤±¤¿ÂÇÎÏ¤ò¸Ø¤ë25ºÐ¤À¤±¤Ë¡¢Åö½é¤Ï·ÀÌó¶â¤¬Áí³Û¤Ç2²¯¥É¥ë¡ÊÌó308²¯±ß¡ËÄ¶¤¨¤ÎÍ½ÁÛ¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÊÆµå³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢Â¼¾å¤ÎÆÃÂç¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÉ¾¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆâÌî¼éÈ÷¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔ°Â¤ä¡¢Â®µå¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ±þÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ»°¿¶¤ÎÂ¿¤µ¤â»ØÅ¦¡£¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹µåÃÄ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×ÁÇ¤¬ÇüÂç¤ÊÅê»ñ¤Ë¸«¹ç¤¦¤«ÈÝ¤«¡½¡½¡£Â¼¾å¤ò¼è¤ê´¬¤¯¶õµ¤¤Ï¡¢¤É¤³¤«¥·¥Ó¥¢¤µ¤âÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥µ¥â¥óµ¼Ô¤Ï¡¢MLBÊ£¿ôµåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤¬¡Ö¤è¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅêµå¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¬±þ¡¢¼éÈ÷¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤³¤Þ¤ÇÂÇÎ¨¤ò»Ä¤»¤ë¤«¤Ë·üÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤ËÊÆµåÃÄ´´Éô¤¿¤Á¤â¡È»×ÏÇ¡É¤â¿ä»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥à¥é¥«¥ß¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¼«ÂÎ¤¬¡¢Ã»´üÅª¤Ê·ÀÌó¤Î¼Â¸½¤òÆñ¤·¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢MLBÌ¤·Ð¸³¤Î¼ã¼ê¤ÈÃ»´ü·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¾ì¹ç¤Ë¡¢ÄÉ²Ã¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÉéÃ´¤·¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¡£Ã»¤¤´Ö¤Ë»ÙÊ§¤¦ÈñÍÑ¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¥ê¥¹¥¯¤âÁý¤¹¤«¤é¤À¡×
¡¡»Ä¤ê»þ´Ö¤¬¹ï°ì¹ï¤ÈÇ÷¤ëÃæ¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë¾ðÊó¤âÏ³¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ»þ´Ö12·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥á¥ë¥¥óµ¼Ô¤¬¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥à¥Í¥¿¥«¡¦¥à¥é¥«¥ß¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î°ì¤Ä¡×¤ÈÊóÆ»¡£25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËÇ¯´Ö102ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿Ì¾Ìç¤¬¡¢µåÃÄºÆ·ú¤Î¥È¥ê¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÂ¼¾å³ÍÆÀ¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤Ã¤ÑÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤Îº¸±¦¤¹¤ëÀ¥¸ÍºÝ¤Ë¤¤¤ëÂ¼¾å¡£Èà¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¸ò¾Ä¤Î¹ÔÊý¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
