箱根駅伝優勝１３回の名門、早大は２１日、２６年度の入部予定者を発表した。この日、京都で行われた全国高校駅伝・男子第７６回のエース区間「花の１区」（１０キロ）で、昨年に千葉・八千代松陰の鈴木琉胤（るい、現早大１年）がマークした日本人最高記録（２８分４３秒）を大幅に更新する２８分２０秒で区間賞を獲得した福島・学法石川の増子陽太（３年）、同２位で従来の記録を超える２８分４０秒で走破した兵庫・西脇工の新妻遼己（３年）、２８分５２秒で同３位だった鳥取城北の本田桜二郎（３年）の上位３人がそろって早大スポーツ科学部に進学予定。２９分３７秒で区間１４位だった千葉・八千代松陰の上杉敦史（３年）も早大スポーツ科学部に進む予定。

今季の第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で早大は、エースの山口智規（４年）、５区区間賞候補の「山の名探偵」工藤慎作（３年）、スーパールーキー鈴木らを中心に、学生駅伝３冠を達成した１０年度（箱根駅伝は１１年１月）以来の１５年ぶりの優勝を狙う。来季、エースの山口智規は卒業するが、工藤、鈴木に加え、来季のスーパールーキー３人衆で第１０３回箱根駅伝（２７年１月）ではさらに強力な布陣が組めそうだ。黄金時代の到来も期待される。