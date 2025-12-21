男性6人組K−POPグループ「82MAJOR（エイティトゥーメジャー）」21日、都内で日本初ファンミーティングを開催した。公演前に報道陣の取材に応じ、ナム・ソンモ（21）は「日本の82DE（ファンネーム）の皆さんにやっと会えるのでとてもうれしいです！」と日本語で喜びを爆発させた。

23年10月に韓国デビュー。韓国での単独公演のチケットは即完売、今夏は北米25都市での単独ツアーを成功させた。デビュー以来、世界を意識した音楽スタイルとエネルギッシュなステージで人気を拡大しており、次世代を担うK−POPアーティストとして注目を集めている。

今年9月には日本公式ファンクラブを開設し、日本での活動を本格スタート。6人は通訳を介さず質問に答える場面も多く、早くも日本に順応している様子だ。リーダーのチョ・ソンイル（21）は「日本に来ると必ずドン・キホーテとコンビニに行く。韓国にないものがたくさんあります」と目を輝かせた。

10月30日にはミニアルバム「Trophy」をリリース。同名のタイトル曲はキャッチーな振り付けが印象的で、ファン・ソンビン（21）は「みんな一緒に踊れる曲だと思います」とアピールした。

日本での目標を問われると、チョ・ソンイルは「東京ドームでステージがしたいです」と即答。他のメンバーも「行きましょう！」と日本語で声をそろえた。