【映画「ルックバック」】 2026年 公開予定

2026年に公開を予定している映画「ルックバック」の特報映像が12月21日に公開された。

【映画『ルックバック』超特報【2026年公開】】

今回の映像はイベント「ジャンプフェスタ2026」の開催に合わせて公開された物となっており、本編映像が初めて解禁された。物語の中心となる2人が映るシーンも盛り込まれ、音楽家の坂東祐大氏が担当する楽曲が用いられている。

また、映画の監督を務める是枝氏のコメント映像も合わせて公開された。特報映像は12月26日より全国の劇場でも上映されるほか、ビジュアルを使用したチラシとポスターの掲出も行なわれる予定。

【映画『ルックバック』是枝監督コメント【2026年公開】】音楽/坂東祐大氏のコメント

大学院生の頃、早稲田松竹で『歩いても 歩いても』と『海街 diary』の二本立てを観た日、是枝監督がふらりと劇場に現れ、上映前に挨拶をされたことがありました。

いつか是枝組に参加してみたい――そう思うようになって、10 年以上が経ちます。

そして今回、初めて是枝組の映画に参加させていただくことになりました。

藤本タツキ先生の唯一無二のストーリーのもと、素晴らしい演技、四季折々の美しいにかほの風景、そしてその時間を丁寧なまなざしで捉え刻み込まれた格調高いフィルム映像。音楽でもこの世界を丁

寧に紡げていけたらと思います。

ご期待ください。

(C)藤本タツキ／集英社 (C)2026 K2Pictures・集英社