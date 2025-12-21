¡ÚÏÂ²Î»³¶¥ÎØ¡ÛÊÒ²¬ÈþÆà¤¬¼«¿È½é¤ÎÍ½Áª£±Ãå¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡ÏÂ²Î»³¶¥ÎØ£Æ£±¡Ö£×£Ô£Ö¥Æ¥ì¥ÓÏÂ²Î»³ÇÕ¡×¤Ï£²£±Æü¡¢£²ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡££·£Ò¥¬¡¼¥ë¥ºÍ½Áª£²¤Ç¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼£²Ç¯ÌÜ¤ÎÊÒ²¬ÈþÆà¡Ê£²£¶¡áÆÊÌÚ¡Ë¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢½é¤ÎÍ½Áª£±Ãå¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡³«¸ý°ìÈÖ¡¢¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¾Ð´é¤¬ÃÆ¤±¤¿¡£¡Ö¡ÊÂçµ×ÊÝ¡Ë²ÖÍü¤µ¤ó¤¬Á°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¼þ²ó¤«¤é»×¤¤¤¬¤±¤º¿Íµ¤¤ÎÂçµ×ÊÝ²ÖÍü¤Î¸å¤í¤È¤¤¤¦Àä¹¥°Ì¤ò¥²¥Ã¥È¡£Âçµ×ÊÝ¤¬ÂÇ¾â£´³Ñ¤«¤é²¬ÅÄÍ¥Êâ¤Î»Å³Ý¤±¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀè¹Ô¤¹¤ë¤ÈÊÒ²¬¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤êÄÉÁö¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖÄ¾Àþ¤ÇÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤»¤ëÎÏ¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹ÄÌ¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¯Æ§¤ß¹þ¤ßÆÍ¤È´¤±¤¿¡£
¡Ö»Õ¾¢¤ÎÁ°¤Ç£±Ãå¤ò¼è¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£¼èºà¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢Æ±»þÇÛÊ¬¤ÇÀè¤Ë¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¹¾Ï¢ÏÂÍÎ¤Î¤â¤È¤Ø¶î¤±´ó¤ê¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤É¤Ê¤¯£²¿Í¤Ç»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¹¾Ï¢¤Ï¡Ö£±¤«·îÁ°¤ËÍ½Áª£±Ãå¤ò¼è¤ë¤Ã¤ÆÌÜÉ¸¤ò·è¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦Ã£À®¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£»ÐÄï»Ò¤ÎÀÄÌÚ¡ÊÈþÍ¥¡Ë¤âº£º¢Áû¤¤¤Ç¤ë¤È»×¤¦¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»Õ¾¢¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈàÃíÊ¸á¤òÉÕ¤±¤ë¤È¡¢ÊÒ²¬¤â¡Ö¤½¤¦¿·Ê¹¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï£´¾ì½ê¤Ö¤ê£·²óÌÜ¡£¤³¤³¤Ç¤â¤¦°ìÃú¡¢»Õ¾¢¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤¤¡£