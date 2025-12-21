矢吹奈子、指原莉乃からの豪華プレゼント公開 人気俳優も“協力”の裏話に反響「さしなこの絆に涙」「愛で溢れてる」
【モデルプレス＝2025/12/21】女優の矢吹奈子が12月21日、自身のInstagramを更新。共にHKT48で活動していた指原莉乃からのプレゼントを公開し話題を集めている。
【写真】人気俳優も協力…指原莉乃が贈った豪華プレゼント
現在、ミュージカル「サムシング・ロッテン！」（12月19日〜1月12日＠東京国際フォーラム ホールCほか）に出演している矢吹。Instagramでは、「さしこちゃんから暖簾をプレゼントしていただきました！可愛すぎる素敵なデザイン…」と楽屋入り口に掛けられる暖簾を指原からプレゼントしてもらったことを報告した。
暖簾には、矢吹と送り主である指原の名前が並んでおり、中央には矢吹が好きなインコのデザインが。矢吹は「毎日見るたびにパワーもらえてます 前に飼ってたインコのピッチ（盛山ゆきお）が可愛すぎてたまに撫でちゃう。笑一生大切にします！」と喜びをつづり、指原との写真や、同作の演出を務める福田雄一監督を交えたカットも披露していた。
福田監督も、自身のXで指原が来たことを報告。「写真の楽屋暖簾は何ヶ月か前に、さっしーから『奈子に暖簾をプレゼントしたいんだけど、どうやったら可愛いの作れますか？』ってLINEもらって」と連絡が来ていたことを明かし「僕、オシャレな楽屋暖簾の作り方知ってるの、小栗くんしか知らなかったから、小栗くんに連絡したら『福田さん、面倒だろうから僕と指原さんで直接やり取ってお店紹介するよ』って言ってくれて」と指原が俳優の小栗旬とやり取りして完成したというエピソードを披露。指原は自身のXで、福田監督の投稿を引用し「奈子に楽屋暖簾プレゼントできました！業界人っぽくて嬉しい！！！！！（実は私は秋元さんに暖簾をもらいました）」と明かしていた。
矢吹も、福田監督の投稿を引用し「そんな裏話があったなんて…！！福田さんも小栗旬さんもありがとうございます！家宝にします！」と喜びを綴っていた。
HKT48加入前から指原のファンで、握手会での「絶対AKBになれるから、絶対オーディション受けな」の一言でオーディションを受け、アイドルになった矢吹。アイドル卒業後も続く2人の交流に「愛で溢れてる…！」「素敵すぎるプレゼント」「奈子ちゃん良かったね」「さしなこの絆に涙」「感動した」「エピソードがすごすぎる」と反響が寄せられていた。（modelpress編集部）
