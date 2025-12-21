hitomi、ミニスカステージ衣装で圧巻スタイル披露「かっこよくて綺麗」「美脚に釘付け」と反響
【モデルプレス＝2025/12/21】歌手のhitomiが12月21日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのステージ衣装を公開し、話題を集めている。
【写真】49歳4児のママ歌手「強さと美しさに憧れる」美脚スラリのミニスカコーデ
hitomiは「今日はインナーイベントで歌わせていただきました 女性パワー凄かった〜」とコメントを添えて、ステージ衣装を投稿。黒のテーラードジャケットに、ゴールドが煌めくミニ丈のスカートを合わせたコーディネートを公開した。足元には艶やかなロングブーツを合わせ、存在感のあるフープピアスとレイヤードネックレスを取り入れ、美しいスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「かっこよくて綺麗」「ミニスカート似合いすぎ」「変わらないパワーを感じる」「美脚に釘付け」「強さと美しさに憧れる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆hitomi、華やかミニスカートコーデ披露
◆hitomiの投稿に反響
