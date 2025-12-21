大の阪神ファンとして知られる落語家・桂吉弥（54）が21日、甲子園球場の一塁側ブルペンで「桂吉弥落語会in阪神甲子園球場」を開催。208人の満席のファンを前に「ちりとてちん」「餅つき（尻餅）」を2席披露し、「このブルペンで落語ができるとは。楽しかった。やりやすかった。皆さん、喜んでくれたでしょう」と目を細めていた。

昨年、甲子園歴史館の関係者と吉弥が「甲子園球場で落語ができないか」という雑談から浮上したプラン。虎党の吉弥は大乗り気。所属する米朝事務所が歴史観側と粘って交渉して実現した。歌手のライブや、大昔にはスキーのジャンプ大会が開催された甲子園球場でも、落語は初めての開催となった。

一塁側室内ブルペンの特設の高座。「小学生の時に始球式で登板したことがある」という林家染八が前座を務め、吉弥が続けて2席を披露。「落語が初めての方もいるので分かりやすいモノにした。ちりとてちんは私の代名詞みたいなもの。餅つきはお正月も近いし。餅をつく音が、捕手のミットが鳴る音を再現するみたいで。ここはホントによく（音が）響きました」と満足げ。「一塁側のホームのブルペンに入ったのは初めて。才木投手が投げて、梅ちゃん（梅野）が捕る場所で」と大喜びだった。

昨年、噺家生活30周年を迎えた吉弥は大阪・茨木市出身で大の虎党。祖父母が甲子園球場のすぐそばにいて、小学生の頃から当時無料だった外野席で、弟と一日中、高校野球を観戦していたそうだ。熱狂的な阪神ファンになったのは中学生だった85年日本一の頃。それ以来の日本一に輝いた23年シーズンは足繁く甲子園球場に足を運んで、10勝2敗の好成績だった。

今年は超多忙のため甲子園球場での観戦は5回で2勝2敗で1試合は雨でノーゲーム。「西勇輝投手が今季唯一登板した4月の中日戦も観ました。デュプランティエが先発して雨でノーゲームになっ試合も。6月のエスコンフィールドの日本ハム戦も団体で（ファンを）招待して観に行きました」と。毎年、ラジオのリスナーら50人、100人と招待し、団体チケットを自前で購入して揃って応援するのが恒例となっている。

阪神の来季について「立石選手らを獲得。抑えの外国人投手も来るので、戦力の穴埋めはキッチリしている。連覇できます。あとはパの優勝チームを倒すだけ」と2年ぶりの日本一奪還を期待。「そしてまた、球場で落語ができたら」と再演を願っていた。

50年以上の阪神ファンで吉弥ファンでもある明石市の谷口史朗さん（58）は「ブルペンで落語を聞けて。両方なんて最高の1日でした」と感無量の面持ちだった。