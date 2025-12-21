『チェンソーマン 刺客篇』制作決定 「レゼ篇」の続編となる新作でティザービジュアル＆PV解禁
人気アニメ『チェンソーマン』の新作となる『チェンソーマン 刺客篇』が制作されることが決定した。きょう21日に千葉・幕張メッセで開催された『ジャンプフェスタ2026』にて発表され、物語は現在公開中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の続編となる。
【動画】新キャラ登場！公開された『チェンソーマン 刺客篇』PV
あわせて、デンジの心臓を狙う刺客たちを印象的に描いたティザービジュアルとPVが解禁された。PVでは映画館に1人で座るマキマの姿を見ることができ、最後にデンジとデンジの心臓を狙う刺客たちが登場。そして『チェンソーマン 刺客篇』制作決定と告知された。
『チェンソーマン』は、チェンソーの悪魔・ポチタとともにデビルハンターとして暮らす少年・デンジが主人公で、親が残した借金返済のためド底辺の日々を送る中、デンジはポチタと契約し、悪魔の心臓を持つ『チェンソーマン』として蘇り、世の悪魔を狩るダークヒーローアクション。
『週刊少年ジャンプ』で2018年12月より連載がスタートした同名漫画が原作で、コミックス累計3400万部を突破。唐突に明かされる謎や衝撃の展開が話題を呼び、「このマンガがすごい！2021」オトコ編1位にランクインする人気作品になっている。
20年12月14日発売の同誌にて第1部「公安編」が完結し、22年7月より少年ジャンプ＋にて第2部の連載がスタート。同年10月〜12月にかけてテレビアニメが放送され、来年7月〜8月には「レゼ篇」の舞台化も発表されている。
現在公開中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、公開から91日間（9/19〜12/18）で観客動員631万人、興行収入96.5億円を突破。韓国やアメリカなど100以上の国と地域でも大ヒットしている。
