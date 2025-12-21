【M-1】敗者復活MC・齊藤京子の“衣装”に注目相次ぐ「ヒコロヒーすぎる」
漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』（ABCテレビ・テレビ朝日系 敗者復活 後3：00／決勝 後6：30）について、最後の1枠をかけて行われる『敗者復活戦』（後3：00）が21日、都内で行われた。MCを務める齊藤京子の“衣装”に注目が集まっている。
【写真】今年も…個性豊かなラインナップに
SNS上では「服装がヒコロヒーさんっぽい」「ヒコロヒーすぎる」「ヒコロヒーみたいなダボダボのセットアップ」「ヒコロヒーみたいな格好している」などといった感想が相次いで寄せられている。齊藤とヒコロヒーは、テレビ朝日系バラエティー『キョコロヒー』で共演している。
敗者復活戦のルールは、準決勝の順位をもとに、ABC3つのブロックが公平になるように21組を振り分け。各ブロックの勝者を決めるのは、会場700人の中からランダムに選ばれた200人の観客となる。1組ずつ、ネタ終わりで「暫定勝者」か「挑戦者」のどちらが面白かったかを審査する。各ブロックの勝者3組の中でどの組が一番面白かったかを決めるのは、M-1グランプリの舞台を知り尽くした芸人審査員。投票数が一番多かった組が、決勝戦の舞台へと進むことができる。
■『M-1グランプリ2025』敗者復活
MC：陣内智則、齊藤京子
審査員：渡辺隆（錦鯉）、ユースケ（ダイアン）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、井口浩之（ウエストランド）
