◇RIZIN 師走の超強者祭り・フェザー級タイトルマッチ （王者）ラジャブアリ・シェイドゥラエフー（挑戦者）朝倉未来（2025年12月21日 さいたまスーパーアリーナ）

格闘技イベント「RIZIN」は21日、大みそかに開催される「師走の超強者祭り」でマッチメークされたフェザー級タイトルマッチ王者・ラジャブアリ・シェイドゥラエフ(キルギス)VS挑戦者・朝倉未来（JTT）の調印式＆公開練習が行われた。

「ベルトよりも強い相手をしっかり倒したい気持ちが強い」

RIZIN10周年の集大成となる大みそかに向けて未来は自信を口にした。

10周年イヤーの大みそかも“聖地”さいたまスーパーアリーナで大会を開催する「RIZIN」。昨夏に開催された「超RIZIN3」、今夏に開催された「超RIZIN4」に続いてスタジアムバージョンで開催される。

この日は、鍛え上げられた上半身を見せながら入場した未来。公開練習では2分間のパンチミット。軽快なワンツーパンチを見せながら、強烈な左のストレートを見せる場面もあった。

対してシェイドゥラエフは2分間のシャドーを披露した。

公開練習後にタイトルマッチの調印式を実施された。

未来は「僕も7〜8年RIZINでやってきて、毎年の大みそかのお祭り。最強のチャンピオンを倒してチャンピオンになる。やることやってきたので、勝つと思います」と勝利宣言をした。

現在の心境は「追い込みは終わって、リラックスしている。あとはゆっくり体重を落としながら過ごすだけ。相手の表情を見ると、良い表情しているので、会うと闘志が湧いてくる」と明かした。

フェザーのチャンピオンベルトは、創設当初は未来のために創られたベルトという声もあった。RIZIN10周年の大一番でタイトルマッチに臨む思いについても「ベルトよりも強い相手をしっかり倒したい気持ちが強い。ベルトはそのあとについてくるもの」とベルトへの思いを口にした。

会見後には約20秒間の鋭い視線のフェースオフを見せた、