俳優で歌手の加藤和樹さんが結婚したことが分かりました。

【写真を見る】【 加藤和樹 】 結婚を報告 お相手は劇団四季・松田未莉亜さん 「互いを尊重し、支え合いながら、人として、表現者としてより成長できるよう精進」 25年春にミュージカルで共演

「ご報告」と題した投稿で、「私事ではございますが、この度、舞台女優の松田未莉亜さんと入籍いたしましたことをご報告させていただきます。」と自身のホームページで報告。





お相手の松田さんは、現在、劇団四季に所属する俳優。

これまでに「オペラ座の怪人」「美女と野獣」「エリザベート」など数多くの作品に出演していて、加藤さんとは2025年４月〜５月に上演したミュージカル『フランケンシュタイン』で共演しています。





投稿では、「日頃よりお世話になっているたくさんの方々、応援してくださっている皆さまに支えられてこれまで歩んでくることができました。」と周囲やファンについて報告。

続けて「まだまだ未熟な私達ではございますが、互いを尊重し、支え合いながら、人として、表現者としてより成長できるよう精進して参りますので、温かく見守っていただけますと幸いです。これまでのご恩に深く感謝するとともに、今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。」と感謝と共に伝えています。



