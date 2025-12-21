俳優の井浦新さん（51）が20日までにインスタグラムを更新し、近影を披露しました。頭皮に沿って髪を細かく編み込む"コーンロウ"ヘアで登場した井浦さんの普段とのギャップがネット上をざわつかせています。



【写真】イメージ一変！"コーンロウ"ヘアの井浦新さん

井浦さんは、「この数日間だけ髪ほどいて編み込んだ」とし、写真をアップ。サイドを刈り上げ、おでこから後頭部にかけては複数本の編み込みを施しています。サングラスとシックな黒いジャケットも相まって、井浦さんからはどこかハードボイルドな雰囲気が漂っているようです。



ネット上では、「もうなんか…さすがです」「えっ、驚きのヘアスタイル」「イケメンがすぎる、、」「新さん、どんなStyleも凄くお似合いで、本当にカッコ良い」「新さん 編み込み似合ってます素敵」「カッコよ！！！！」「似合いすぎます COOL」「背景の黄色と相まって写真集みたい」「なんか昔のARATAさんみたい」などのコメントがありました。



井浦さんは、1974年9月15日生まれ、東京都出身。旧芸名はARATA（2012年まで）。出演作品には、映画「ピンポン」（2002）や「11・25自決の日 三島由紀夫と若者たち」（2012）、TVドラマではTBS「アンナチュラル」（2018）、TBS「最愛」（2021）などがあります。今後は、2026年3月13日（金）公開の映画「ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編」にも出演予定です。