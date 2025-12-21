長期休みに行きたい「岡山県の穴場秘境」ランキング！ 「鳴滝森林公園」を抑えた同率1位は？【2025年調査】
地図を見ただけでは分からない、ひっそりと佇む絶景や、思わず深呼吸したくなるような静かな風景。そんな「まだ知られていない場所」に出会えると、旅への期待がぐっと高まりますよね。長い休みだからこそ訪れてみたい、心が解きほぐされるような穴場の秘境。その魅力に触れられるスポットは、どこにあるのでしょうか。
その中から、長期休みに行きたい「岡山県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、穴場秘境に関するアンケートを実施しました。
3位：鳴滝森林公園／41票岡山県加賀郡吉備中央町にある鳴滝森林公園は、美しい渓谷と滝が広がる自然豊かな公園です。中心となる「鳴滝」は、高さ約10mから流れ落ちる様が勇壮で、周囲の森林と調和した景観が魅力。春には桜、秋には紅葉が滝を彩り、訪れる人々を楽しませます。森林浴やハイキングコースも整備されており、清流の音を聞きながら、心身ともにリフレッシュできる隠れた名所です。
回答者からは「自然環境が良く、ゆったりできる雰囲気だから」（10代男性／大阪府）、「春は桜、夏は新緑、秋は紅葉と四季を通して滝の風情が楽しめるので行きたい」（50代女性／広島県）、「野鳥や珍しい岩などを観察することができそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
同率1位：備中鍾乳穴／57票同率1位の1つ目は備中鍾乳穴（かねちあな）でした。 岡山県真庭市に位置する石灰岩の鍾乳洞で、観光ルートの総延長は約400m。洞窟内は太古の時代から時間をかけて形成された神秘的な空間が広がっており、岡山県の天然記念物にも指定されている「洞窟サンゴ」など、珍しい鍾乳石の数々を見ることができます。地下深くへと続く道のりはまさに探検気分を味わえ、文献にその名が残る日本最古の鍾乳洞として知られています。
回答者からは「洞窟内の探検は非日常的で、夏でも涼しく、自然の神秘を体感できるから」（30代男性／滋賀県）、「高原や洞窟は好きなので癒されに行きたいです」（20代女性／東京都）、「日本最古の鍾乳洞をゆっくり観察してみたいから」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
同率1位：神庭の滝／57票同率1位の2つ目は「神庭の滝（かんばのたき）」でした。真庭市にあり、「日本の滝百選」にも選ばれた西日本最大級の壮大な滝です。高さ110m、幅20mを誇り、その雄大な姿は見る者を圧倒。滝壺の周囲は岡山県の天然記念物のオオサンショウウオの生息地にも指定されており、豊かな自然環境が保たれています。展望台や遊歩道から眺める四季折々の景観は、特に新緑や雪解け水で水量が増す時期に迫力が増します。
回答者からは「西日本随一の大滝で迫力満点。周囲の自然も豊かで四季折々の美しさを楽しめるから」（50代女性／兵庫県）、「断崖絶壁を豪快に流れ落ちる景観が見たいので行きたいです」（30代女性／愛知県）、「周辺の渓谷美も素晴らしく、新緑や紅葉の季節は特におすすめ。時間をかけて自然と向き合う旅にぴったりだから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)