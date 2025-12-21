¡Ö¿À²ó!!!¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¶öÁ³¤¢¤ë?¡×µµÍüÏÂÌéà¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î´ñÀ×á¤ËÈ¿¶Á¡¡½éË¬Ìä¾ì½ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ö´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬²Ä°¦¤¤¤·¶»¥¥å¥ó¤À¤·µã¤±¤ë!¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¡©¡¡¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡¸µKAT¡ÝTUN¤ÎµµÍüÏÂÌé¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Îà¤Þ¤µ¤«¤Î½Ð²ñ¤¤á¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µµÍü¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£½é¤á¤ÆË¬¤ì¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¥Ä¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë´ë²è¤Ç»£±ÆÃæ¡¢¶öÁ³¤Ë¤âÁø¶ø¤·¤¿¤Î¤ÏYouTube»£±Æ½ª¤ï¤ê¤Î¸µKAT¡ÝTUN¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¡£
¡¡²ñ¤¦¤Î¤Ï11·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿KAT¡ÝTU¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö°ÊÍè¤À¤ÈÏÃ¤·¡¢¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£Ãæ´Ý¤â¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤ª¸ß¤¤¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÍÑ¤ÎµÇ°»£±Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬²Ä°¦¤¤¤·¶»¥¥å¥ó¤À¤·µã¤±¤ë!¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¶öÁ³¤¢¤ë???´ñÀ×¤¸¤ã¤ó¡×¡Öº£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¡ÖµµÍü²µ½÷¥»¥ó¥µ¡¼ÇúÈ¯¡×¡Ö1»þ´Ö¤·¤«¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê´ñÀ×¤¢¤ë¡©¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î´ñÀ×¡×¡Ö¿À²ó¤Ç¤¹!!!¡×¡Ö±ï¡¢¶¯ÎÏ¤¹¤®¤Ç¤·¤ç!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡µµÍü¡¢Ãæ´Ý¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×KAT-TUN¤Ï2006Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢º£Ç¯3·î31Æü¤Ë²ò»¶¡£11·î8Æü¤Ë²ò»¶¸å¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ÖBreak the KAT-TUN¡×¤òZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(ÀéÍÕ¸©)¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£