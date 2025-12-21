ソフトバンクの上茶谷大河投手（29）が21日、先発転向する来季を見据えた肉体改造に取り組んでいることを明かした。

現役ドラフトでDeNAから移籍1年目の今季は、全て救援で8試合に登板して防御率6・92。「（先発は）動ける体にしないともたないので」と理由を説明した。

脂質をとらないようにする食事制限に取り組み、体重を移籍当初から4キロ減の86キロまで絞った。体脂肪率も25％から15％まで下がり「体はいい状態。僕は偏食なんで、ずっと同じ食べ物だけでもできる」とうなずく。

来年1月は栃木県内で松本裕樹らと自主トレを行う。今年は春季キャンプ中の2月に右肘を手術して出遅れただけに、名誉挽回を期す来年は「シーズンが近づくにつれて、筋肉量を上げていきたい」と青写真を描く。

ソフトバンクの先発陣は有原航平が自由契約になり、東浜巨も国内フリーエージェント（FA）権を行使。陣容は充実しているものの、不透明な要素もある。DeNA時代に通算20勝の実績を持つ上茶谷は「先発に入れるかは自分次第。自分がいいピッチングをするだけ」と意気込んだ。（浜口妙華）