¡¡Netflix±Ç²è¤Ç¥é¥Æ¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¥À¥ó¥¹¿³ºº°÷¤ÈÍÙ¤ë»Ñ¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ÏNetflix¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£
¡¡¸½ºßÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNetflix±Ç²è¡Ö10DANCE¡×¤Ç¡¢¥é¥Æ¥ó¥À¥ó¥¹ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦ÎëÌÚ¿®Ìé¤ò±é¤¸¤¿ÃÝÆâ¤¬¡¢¥é¥È¥Ó¥¢½Ð¿È¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥À¥ó¥¹¿³ºº°÷·ó¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ë ¥»¥ë¥²¥¤¡¦¥·¥ó¥¥ó¥¹¤µ¤ó¤È¤Îà¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹á»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡2¿Í¤Îà¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ãá¤Ë¡ÖÎÃ¿¿¤¯¤ó¤â´é¾®¤µ¤¤ÂåÉ½¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥·¥ó¥¥ó¥¹¤µ¤ó¹¹¤Ë¾®´é¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë⁈¡×¡Ö±¦¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡£À¨¤¤¡×¡ÖÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬¤¬Â¡×¡Ö¤â¤¦¡¢Ì¡²è¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃÝÆâÎÃ¿¿¤è¤ê¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¿Í¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö´ñÀ×¤Î¥¤¥±¥ª¥¸¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¾×·â¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£