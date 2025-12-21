日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級元王者で、Wake Rise BOXING FITNESS会長の和気慎吾氏（38）が、自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」を更新。今月27日に迫った世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）の防衛戦を展望した。

サウジアラビア・リヤドで行われるWBCスーパーバンタム級2位アラン・ピカソ（25＝メキシコ）との一戦だが、和気氏が所属していたフレアボクシングジムの赤井祥彦会長は「勝敗で言えば井上チャンピオンが勝ちます」と断言。問題はどう勝つか、と切り出した。

相手が誰であれ、尚弥のモチベーションは落ちるどころではない。

和気氏は「最近の公開練習の動画を見たんですけど、えらいところ筋肉がある。（肩の）この辺がぼこっとしてて“え！？これ、何筋”みたいな。バッキバキ」と驚きを口にした。

相手のピカソは身長1メートル73、リーチは1メートル78ある長身選手。身長で尚弥を8センチ上回り、リーチは7センチ長いが、赤井氏は「井上チャンピオンはジャブを出してくると思う」と敢えて距離を取った戦い方をすると予想した。

来年5月の中谷潤人戦に向けて長身選手の距離と武器で戦うデモンストレーションをするのではないか。

ただ、赤井氏は「かと言ってジャブの差し合いでピカソが有利にはならない。距離が取れない場合、俺がトレーナーだったら（ピカソに）距離を詰めろと指示するし、（ピカソも）前に出るしかなくなる。そうなると飛んで火に入る夏の虫。そういう展開になると思う」と説明した。

そして、「予想は井上チャンピオンの中盤KOです」ときっぱり。

和気氏も「どの戦略でいくのか、中谷戦に向けた対策」の一端が見られる試合になると想定し、「まあ中盤KOかなと思う」と予想した。

両者ともに尚弥が前半から同じ長身選手である中谷戦を見据えた戦い方をするが、結局はピカソが持たずに中盤で倒してしまうという結論だった。