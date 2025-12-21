◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第2節 埼玉37―19浦安（2025年12月21日 埼玉・熊谷ラグビー場）

昨季4位の埼玉が同12位の浦安を37―19（前半20―7）で下して開幕2連勝とした。

前半6分、浦安のCTBサム・ケレビ（32）がキックから前進してトライゾーンで押さえにいくところを埼玉のSO山沢拓也（31）が阻止。先制トライを奪われるピンチをなんとかしのいだ。埼玉は同10分、敵陣ゴール前ラインアウトで押し込むとHO坂手淳史主将（32）のパスを受けたWTBマリカ・コロインベテ（33）がトライ。さらに同15分、FBトム・パートン（27）のキックで前に転がったボールをWTB竹山晃暉（29）が鮮やかにキャッチしてトライゾーンへ走り込んだ。

その後トライを1本与えて12―7で迎えた同35分、SO山沢拓也が約35メートルのペナルティーゴール（PG）を成功。同40分には敵陣ゴール前ラインアウトからHO坂手がトライを決めて20―7で折り返した。

後半は互いにトライを奪い合う拮抗した展開に。トライを1本与えて20―12で迎えた後半8分、敵陣ゴール前ラインアウトのチャンスからモールで押し込んでHO坂手がトライを決めた。その後トライを1本与えて27―19で迎えた同28分、途中出場のSO斉藤誉哉（24）がPG成功。さらに同32分、敵陣ゴール前ラインアウトからモールで押し込んでHO坂手がこの日3本目のトライを決めた。そのまま埼玉が逃げ切り、37―19の勝利でホーム開幕戦を飾った。