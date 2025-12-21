『ルックバック』実写映画は全編フィルム撮影 本編映像が初解禁
漫画『ルックバック』の実写映画（2026年公開）は全編フィルム撮影で敢行したことが発表された。本日21日開催の『ジャンプフェスタ2026』では、本編映像が初解禁となる30秒の特報映像と、是枝裕和監督のコメント動画が公開された。
【動画】原作の雰囲気を再現！『ルックバック』実写映画の本編映像
映像は漫画を描く手元と音からスタート。音楽にのせ、藤野の背中、どてら姿の京本の背中、漫画を描く２人などが、移り変わる季節とともに描かれ、原作の名場面が思い起こされるシーンも垣間見える。
今回、是枝監督の希望で全編フィルムでの撮影を敢行。映画では初タッグとなるカメラマン・上野千蔵とともに、美しい四季とあわせて藤野と京本の姿を丁寧にフィルムに焼き付けた。
音楽はドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』、アニメ『怪獣８号』などの映像作品や米津玄師、宇多田ヒカルらの楽曲を手がける音楽家・坂東祐大が担当し、特報映像の音楽も制作した。
是枝監督のコメントは7月の撮影時に、秋田県にかほ市で収録したもので、原作漫画『ルックバック』への思いなどが語られる約2分の映像。なお、撮影は2025年2月〜4月、5月で冬・春編、7月に夏編、11月に秋編と長期にわたって行われた。
『ルックバック』は2021年に少年ジャンプ＋で公開された、ひたむきに漫画家を目指す2人の少女を描く青春物語。小学4年生の藤野と不登校の同級生・京本2人の漫画を通した成長ストーリーで、ある日、すべてを打ち砕く出来事が起きる。2人が描いた4コマ漫画が学年新聞に掲載されてから始まる青春物ストーリーで、中学生、高校生…と2人の人生を描いている。
公開されると当時、著名なクリエイター陣をはじめとした数多くの漫画ファンの間で話題を呼び、「このマンガがすごい！2022」オトコ編第1位を獲得。2024年には劇場アニメ化され大ヒットとなり、第48回日本アカデミー賞で「最優秀アニメーション作品賞」、「クリエイティブ貢献賞」の2部門を受賞。さらに、世界最大規模のアニメーション映画祭である「アヌシー国際アニメーション映画祭」をはじめ世界各地で上映され、国内外からの高い評価を受けている。
実写映画は、監督・脚本・編集を是枝裕和が務める。原作者・藤本タツキ作品の実写化は初となり、映画は原作同様に小学生時代からはじまる13年にわたる2人の主人公・藤野、京本の軌跡を美しい四季とともに丁寧に描く。撮影はすでに終了しており、秋田県にかほ市を中心に、地元の方々の協力のもと豊かな四季を通じて行われ、現在は編集作業に入っている。
映画の配給はK2 Picturesで、日本国内のほか韓国、台湾での公開も決定しており、全世界での公開に向けて準備中。
■音楽：坂東祐大コメント
大学院生の頃、早稲田松竹で『歩いても 歩いても』と『海街diary』の二本立てを観た日、是枝監督がふらりと劇場に現れ、上映前に挨拶をされたことがありました。いつか是枝組に参加してみたい――そう思うようになって、10年以上が経ちます。そして今回、初めて是枝組の映画に参加させていただくことになりました。藤本タツキ先生の唯一無二のストーリーのもと、素晴らしい演技、四季折々の美しいにかほの風景、そしてその時間を丁寧なまなざしで捉え刻み込まれた格調高いフィルム映像。音楽でもこの世界を丁寧に紡げていけたらと思います。ご期待ください。
