モデル・俳優の冨永愛さん（４３）が自身のインスタグラムを更新。

「このたび、俳優・⼭本⼀賢さんとの間に、新しい命を授かりましたことをご報告いたします。」と綴り、妊娠を明かしました。



冨永愛さんは「いつも温かい応援をありがとうございます。」「このたび、俳優・⼭本⼀賢さんとの間に、新しい命を授かりましたことをご報告いたします。」と、報告。





続けて「⼾惑いや不安もある中、ひとつひとつの変化に向き合いながら、息子、章胤にも支えられて日々を過ごしております。」と、記しました。そして「年齢のこと、また体調が安定しない時期が続いていたこともあり、これまで限られた⽅々にのみお伝えしてまいりましたが、さまざまな場⾯でお気遣いをいただくことも多くなり、このような形で皆さまにご報告させていただくことにいたしました。」と、綴りました。





⁡最後に、冨永愛さんは「今後につきましては、どうか静かに、温かく⾒守っていただけましたら幸いです。」と、その思いを綴っています。





お相手の、俳優・山本一賢さん（３９）は、主演をつとめた映画『JOINT』がデビュー作。その他、映画「火の華」でも主演をつとめています。



【担当：芸能情報ステーション】