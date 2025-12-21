「超ハイテンション」92歳・黒柳徹子、ハワイで過ごす休暇の様子に反響「ホントお元気」「人生楽しんでいますね」
タレントの黒柳徹子（92）が20日、自身のYouTubeチェンネルを更新。ハワイで元気いっぱい休暇を楽しむ様子を公開した。
【動画】「超ハイテンション」ハワイでの休暇を満喫する92歳黒柳徹子
動画は成田空港から始まり、しばらくの休みの間「ハワイに行きます」と報告した黒柳。約7時間のフライトを経て到着すると、空港からそのままレストランへ。アメリカらしいボリューム満点のパンケーキを前に「アメリカはすごいね」と驚きながらも、メープルシロップを大量にかけ、「ここハワイよ？もっとかけて」とスタッフを笑わせた。
その後、同行するスタッフと共に、美しい山々や海の景色を楽しみながらカネオヘにある滞在先へ移動。車内では終始テンション高めで、運転手と英語で会話を楽しんだり、窓の外に広がるハワイの景色を満喫していた。
コメント欄には「ほんとに92歳なんですか？ ってくらいアクティブ」「ホントお元気」「本当に人生楽しんでいますね」「こんなに元気な90歳越えた人を見たことがない」「徹子さん超ハイテンションで楽しそう」「徹子さんのウキウキぶりが伝わってきてこちらも楽しくなります」「見てるこっちもいつもパワーをいただけます」などの声が寄せられている。
