お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が19日、自身のYouTubeチャンネルを更新。13日放送の日本テレビ系「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」の審査員コメントをめぐり、批判してきた笑い飯の哲夫に言及した上で、自身の審査員の美学について言及した。

粗品は「THE W」の初審査員で「1秒も面白くない」「優勝賞金1000万円にしてはレベルの低い大会」など激辛審査を長尺で行い、強烈な存在感を示していた。

同じく審査員を務めていた哲夫は、粗品の審査をめぐって、17日放送のFM大阪「赤maru」内で「粗品の時間はもうちょっと短くてよかったな」「審査員もう断ろうかな」などと語っていた。

粗品は19日午後に自身のYouTubeで哲夫に反論。「確かに長かったです。短かったとは言えない。少し、反省もしかけてたんですが、この反省やめたんですよ。反省してないです」と前置きした上で「結論、何があかんねんって言わせてください、悪ないやんけって主張します」「哲夫さん、格好悪いですよ。こんな芸人じゃなかったですよ。どうしたんですか？ 僕の審査コメント時間をじゃあ30秒渡したとして、どうなってました？ うーんちょっとダサすぎてしんどいかな」などとやり返していた。

その上で、審査される側の心理について「人生をかけた賞レースで芸人が、先輩芸人に審査されて優劣をつけられる時に納得する理由が欲しいです。自分もチャレンジャーやったから分かるけど」と言及。

哲夫が審査コメント内でボケをかましたことに対し「目先の笑いを取りに、変なボケでお茶を濁されても僕一番腹立ちますよ」と語った。そして「自分らのネタが何があかんかったかを聞いて納得したいんですよ。それが僕の審査員の美学です。大会の空気をよくするためにちょっとウケを取んねや、みたいな美学もあるんやったらいいんですけど」と続けた。