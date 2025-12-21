レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が２１日、都内で日本航空が開催して約６０人の小学生が参加した野球教室に参加した。

来年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の出場にも「準備はしています」と前向きな姿勢を示した吉田。来季はレッドソックス入団４年目を迎えるとあって「４年目になるので、納得いく数字を残していないので、もう一回信頼をつかむという意味でも１年間ケガなく戦って、チームとしてはリングを勝ち取るのが大きな目標だと思うので、その一員になれるように、しっかり戦いと思います」と決意を口にした。

２３年に５年総額９０００万ドル（約１２４億円）の大型契約を結んでレッドソックス入りした吉田。１年目の２３年は１４０試合に出場してリーグ７位の打率２割⑻分９厘をマークしたが、２、３年目の２４、２５年は１０８、５５試合の出場に終わって規定打席にも届かなかった。昨季終了後に右肩手術を受けるなど故障に泣かされた面もあり「強くすると言うことをこのオフはテーマに持ってやっています」と明かし、小学生に見せた打撃実演では鋭いスイングも見せた。

オリックス時代には２０、２１年に２年連続で首位打者に輝いた安打製造機は「１年間戦って、日本の時のようにタイトル争いを目指してやっていかないといけないと思います」と意気込んだ。