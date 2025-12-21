２歳マイル王を決める朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）は、クリスチャン・デムーロ騎手とコンビを組んだ２番人気のカヴァレリッツォ（牡２歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）が制覇。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が２１日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）で更新した。

前走のデイリー杯Ｓ２着から見事に巻き返したカヴァレリッツォが勝利。安藤氏は「最後あの脚やから馬も強いけど、クリスチャンが折り合い重視で我慢して、直線はルメール目掛けて見事な進路やった」と鞍上の手腕をたたえた。

５番人気で２着に粘り込んだダイヤモンドノットに関しては「道悪巧者なんやね。スイスイと楽に進んで行っとった」と馬場適性を指摘。さらに３着に敗れた１番人気については「反対がアドマイヤクワッズ。あの手応えでエコロアルバを捕らえたんやから能力的には双璧」と見解を示した。

また、前日最終オッズでは１番人気ながら、当日は４番人気で５着に敗れたリアライズシリウスについても言及。ゲート入りに時間を要したように、「スタート前があのメンタルやし、出てからもリカバリーに脚を使っとるからね。Ｇ１メンバーに入るとやっぱり気性面が課題」と指摘している。