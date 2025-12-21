この先の関東地方は、短い周期で雨が降るでしょう。今年のクリスマスイヴとクリスマス当日は雨が降りそうです。気温は、きょうは平年より大幅に高くなりましたが、明日22日(月)以降はこの時期らしい寒さの日が多くなりそうです。

冬至 明日22日(月)は次第に天気回復

冬至の明日、22日(月)は、朝までは東京、神奈川県、千葉県、茨城県などで雨の残る所がありそうです。

東京や茨城県は次第に天気が回復しますが、神奈川県や千葉県は雲が広がりやすいでしょう。

埼玉県や群馬県、栃木県は、朝から晴れる見込みです。





山梨県は、おおむね晴れますが、県の南側の地域は午前中は雨で、山沿いは雪が降るでしょう。長野県は、北部は昼頃まで雲が多いものの、次第に晴れ間が出る見込みです。中部と南部は、朝から日差しが届き、にわか雨はないでしょう。最高気温は、各地できょうよりも大幅に低くなりそうです。「冬至の日にゆず湯に入ると風邪をひかない」と言われています。夜はゆず湯で暖まり、忙しい師走を乗り切りましょう。

今年は雨のクリスマスに

明後日23日(火)は、南部を中心に晴れマーク一つ。広い範囲でカラッと晴れるでしょう。



24日(水)と25日(木)は、雨が降る見通しです。

早い所では24日(水)昼前から雨が降り、午後は各地で傘の出番となるでしょう。

夜は沿岸部で本降りの雨になりそうです。

最高気温は東京都心で8℃と、真冬並みの寒さでしょう。



25日(木)クリスマス当日は、朝から昼過ぎは曇り空の所が多い見込みです。

ただ、夕方から夜は、再びあちらこちらに雨雲がかかるでしょう。



26日(金)は、晴れますが、冷たい北風が吹きそうです。



27日(土)と28日(日)も晴天が続く見込みです。

ただ、南部を中心に真冬並みの寒さとなるでしょう。

クリスマスの後は真冬の寒気がやってくる

今日21日(日)の関東は、平年を大幅に上回る暖かさとなりましたが、この先は冬らしい寒さとなりそうです。



明日22日(月)から25日(木)クリスマスにかけては、最高気温は平年並みで経過する所が多いでしょう。



ただ、長い時間雨が降る24日(水)は、広い範囲で昼間も10度に届かず、冷たい雨となりそうです。

クリスマスイヴにお出かけの方は、雨具だけでなく、手袋やマフラーを持つなど、いつも以上に暖かくしてお出かけください。



26日(金)から28日(日)は、この時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。

最高気温は、各地で一桁の予想で、南部は真冬並みの寒さとなりそうです。

仕事納めに体調を崩さないよう、お気をつけください。