◇プレミアリーグ第17節 マンチェスター・シティ3-0ウェストハム・ユナイテッド(20日、エティハド・スタジアム）

マンチェスター・シティのアーリング・ハーランド選手が2ゴールを奪う大活躍を見せ、チームを勝利に導きました。

チームは開始早々の前半5分、左サイドからゴール前にボールを送ります。これに反応したハーランド選手が左足でシュートを放つと、一度は相手キーパーに防がれますが、こぼれ球を自ら押し込んで先制。幸先よくゴールを決めるとチームメートとロボットダンスセレブレーションを披露し今シーズン18得点目を喜びました。

さらに38分、マンチェスター・シティは相手陣地でボールを奪うと、ゴール前のハーランド選手が受け味方にラストパスを送り2点目を奪いました。

後半24分、またもハーランド選手が見せ場をつくります。

後方から長いパスが入ると、ゴール前で味方がテンポよくボールをつなぎます。ここでボールがゴール前に送られると、素早く反応したハーランド選手が目の前にきたボールを逃さずネットに突き刺し、この日自身2点目となるダメ押しゴール。勝負を決定づける一撃となりました。

試合は3点を奪ったマンチェスター・シティが最後まで相手を寄せつけず完勝。首位争いの中、大きな勝ち点12を手にしました。