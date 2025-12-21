「次のステージでチャレンジしなければいけないと思い決断」新潟U-18の田中達也監督が今季限りで退任
アルビレックス新潟は21日、アルビレックス新潟U-18の田中達也監督(43)が2025シーズン限りで退任することを発表した。また、新潟U-18コーチを務める鎌田秀平氏(32)の退任も報告。両者の後任に関しては決定次第、発表するという。
田中監督は現役時代に浦和レッズ、新潟で活躍。2022年に新潟トップチームのアシスタントコーチに就任し、今季から新潟U-18を率いていた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●田中達也
(たなか・たつや)
■生年月日
1982年11月27日(43歳)
■出身地
山口県
■資格
JFA Aジェネラルライセンス
■選手歴
帝京高-浦和-新潟
J1リーグ:333試合66得点
J2リーグ:56試合3得点
リーグカップ:64試合17得点
天皇杯:22試合11得点
ACL:8試合3得点
■指導歴
2022〜2024年:アルビレックス新潟 トップチーム アシスタントコーチ
2025年:アルビレックス新潟U-18 監督
■コメント
まず初めに、1年間熱い応援・サポートをしていただいた皆様、本当にありがとうございました。
私事ではありますが、アルビレックス新潟U-18監督を退任することとなりました。
「フェア」 「フラット」
「リスペクト」
この3つの言葉をチームの合言葉に、選手と共に戦えた時間は自分にとって宝物です。
みんなで試合を楽しみ、勝利した瞬間の気持ちは一生忘れません。
「チャレンジしよう!」
常に選手へ話しをしてきました。
だからこそ、自分自身も次のステージでチャレンジしなければいけないと思い決断しました。
またピッチで会う時に成長した姿を見せることができるように、サッカー人生を楽しみます。
ありがとうございました。
田中監督は現役時代に浦和レッズ、新潟で活躍。2022年に新潟トップチームのアシスタントコーチに就任し、今季から新潟U-18を率いていた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
(たなか・たつや)
■生年月日
1982年11月27日(43歳)
■出身地
山口県
■資格
JFA Aジェネラルライセンス
■選手歴
帝京高-浦和-新潟
J1リーグ:333試合66得点
J2リーグ:56試合3得点
リーグカップ:64試合17得点
天皇杯:22試合11得点
ACL:8試合3得点
■指導歴
2022〜2024年:アルビレックス新潟 トップチーム アシスタントコーチ
2025年:アルビレックス新潟U-18 監督
■コメント
まず初めに、1年間熱い応援・サポートをしていただいた皆様、本当にありがとうございました。
私事ではありますが、アルビレックス新潟U-18監督を退任することとなりました。
「フェア」 「フラット」
「リスペクト」
この3つの言葉をチームの合言葉に、選手と共に戦えた時間は自分にとって宝物です。
みんなで試合を楽しみ、勝利した瞬間の気持ちは一生忘れません。
「チャレンジしよう!」
常に選手へ話しをしてきました。
だからこそ、自分自身も次のステージでチャレンジしなければいけないと思い決断しました。
またピッチで会う時に成長した姿を見せることができるように、サッカー人生を楽しみます。
ありがとうございました。