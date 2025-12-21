　アルビレックス新潟は21日、アルビレックス新潟U-18の田中達也監督(43)が2025シーズン限りで退任することを発表した。また、新潟U-18コーチを務める鎌田秀平氏(32)の退任も報告。両者の後任に関しては決定次第、発表するという。

　田中監督は現役時代に浦和レッズ、新潟で活躍。2022年に新潟トップチームのアシスタントコーチに就任し、今季から新潟U-18を率いていた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●田中達也

(たなか・たつや)

■生年月日

1982年11月27日(43歳)

■出身地

山口県

■資格

JFA Aジェネラルライセンス

■選手歴

帝京高-浦和-新潟

J1リーグ:333試合66得点

J2リーグ:56試合3得点

リーグカップ:64試合17得点

天皇杯:22試合11得点

ACL:8試合3得点

■指導歴

2022〜2024年:アルビレックス新潟 トップチーム アシスタントコーチ

2025年:アルビレックス新潟U-18 監督

■コメント

まず初めに、1年間熱い応援・サポートをしていただいた皆様、本当にありがとうございました。

私事ではありますが、アルビレックス新潟U-18監督を退任することとなりました。

「フェア」　「フラット」

　　「リスペクト」

この3つの言葉をチームの合言葉に、選手と共に戦えた時間は自分にとって宝物です。

みんなで試合を楽しみ、勝利した瞬間の気持ちは一生忘れません。

「チャレンジしよう!」

常に選手へ話しをしてきました。

だからこそ、自分自身も次のステージでチャレンジしなければいけないと思い決断しました。

またピッチで会う時に成長した姿を見せることができるように、サッカー人生を楽しみます。

ありがとうございました。