Mrs. GREEN APPLEの東京ドーム公演に、豪華な顔ぶれが続々と駆けつけ、話題を呼んでいる。

【画像】和田アキ子＆綾瀬はるか・鈴木亮平・伊藤英明のピースショット／矢尾一樹＆浮所飛鷹（ACEes）の2ショット／ペンライトを持つ大塚愛・研ナオコ 他

Mrs. GREEN APPLEが2025年10月25日に愛知・バンテリンドーム ナゴヤを皮切りにスタートさせた、自身最大規模となる5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』。12月20日に東京ドームでツアーファイナルを迎えた。

■和田アキ子は綾瀬はるか・鈴木亮平・伊藤英明とのピースショット公開

和田アキ子は、自身のInstagramで「Mrs. GREEN APPLE東京ドーム公演、観てきました」と報告。

「この2人に始まる前に会えて、幸せ倍増」というコメントとともに、鈴木亮平、伊藤英明とのピースショットを公開。さらに綾瀬はるかとの2ショットも披露し、「バンザイ ミセス」などと綴っている。

■矢尾一樹は浮所飛鷹（ACEes）とサイン交換！

声優の矢尾一樹は自身のXで、「本当にイイLIVEだった！ 初めてLIVEで泣いた」とライブを振り返った。

さらに「たまたま同室だった、まだちゃんとしたサインの無いCuteな #浮所飛鷹 くんとサイン交換」と明かし、お互いのサインを手にピースする2ショットを公開している。

■大塚愛「圧巻 完璧 霹靂」とライブを絶賛

また、大塚愛は自身のXでペンライトを手にした姿を公開。「圧巻 完璧 霹靂」とライブを絶賛し、「自分を肯定する行程を作ってくれました」と、心に深く残る体験だったことを明かしている。

■研ナオコはステージにペンライトを振る姿も「すんごい楽しかったーーー」

研ナオコは自身のInstagramで、ペンライトやタオルを手にした笑顔のショットや、ステージに向かってペンライトを振る様子を投稿。「すんごい楽しかったーーー やっぱりミセスは凄い」と、興奮冷めやらぬ思いを伝えた。

その他にも、こっちのけんと、ドランクドラゴンの塚地武雅、ココリコの田中直樹、競泳メダリストの入江陵介らが来場し、それぞれの言葉でライブの熱量や感動を発信している。

多方面から注目を集める公演となった今回の東京ドーム公演。SNSでは「豪華すぎる」「同じ空間にいられて幸せ」「最高でしたね」「綾瀬はるかちゃんかわいい」「会場の雰囲気を届けてくれてありがとう」「ナオコさんもJAM’Sなの嬉しい」といった声が寄せられている。