サッカー・日本代表の冨安健洋選手が21日に帰国し、取材に応じました。

右膝のけがの影響で2024年10月以来公式戦から遠ざかり、イングランド・プレミアリーグのアーセナルを退団後、フリーとなっていた冨安選手。しかし17日にオランダ・アヤックスと2026年6月30日までの半シーズン契約を結びました。

「まずはチームが決まって良かった」と語った冨安選手。「熱量を感じ、僕のことを信じてくれた」とアヤックスを選んだ理由を明かしました。

離脱中は「サッカーをする楽しさや喜びを感じることが出来た期間」と語ります。現在のコンディションについては「1月から(プレー)出来ればいいと思っている」と言い、「いきなり100%のパフォーマンスを出すのが難しいのは分かっている。その中で少しずつ(プレー)時間を増やしながら、ということをチームと話している」と本格復帰へのプランを明かしました。

離脱期間中、日本代表の活動は「もちろん気にはしていた」と語った冨安選手。「これからの期間、より自分自身にフォーカスして」代表合流までコンディションを上げていきたい旨を語りました。

来年開催のワールドカップで日本は、オランダ＆欧州プレーオフBの、ヨーロッパ2か国と同組となりました。冨安選手はこのグループ分けに「読める部分が多いので、個人的にはヨーロッパの国とやる方がやりやすい」とコメント。そして「森保さん(森保一監督)が優勝を目標に掲げていますし、僕も優勝に貢献できれば」と、意気込みを話しました。