漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」の決勝が21日、都内で開催される。決勝進出の残り1枠をかけ、準決勝で敗れた21組がA、B、Cの3ブロックに分かれて、4分間の漫才で激突。選ばれた1組が決勝に出場する。

出場21組は以下の通り。

＜Aブロック＞

◆おおぞらモード（浅井企画）

◆20世紀（吉本興業）

◆ゼロカラン（吉本興業）

◆イチゴ（吉本興業）

◆ミカボ（吉本興業）

◆ネコニスズ（タイタン）

◆TCクラクション（グレープカンパニー）

＜Bブロック＞

◆ひつじねいり（マセキ芸能社）

◆フランツ（マセキ芸能社）

◆センチネル（太田プロダクション）

◆カナメストーン（マセキ芸能社）

◆例えば炎（吉本興業）

◆ドーナツ・ピーナツ（吉本興業）

◆カベポスター（吉本興業）

＜Cブロック＞

◆今夜も星が綺麗（プロダクション人力舎／SMA）

◆大王（吉本興業）

◆生姜猫（吉本興業）

◆黒帯（吉本興業）

◆スタミナパン（SMA）

◆ミキ（吉本興業）

◆豆鉄砲（ワタナベエンターテインメント）

勝者の決定方法は、1組目とネタを終えたばかりの2組目、どちらがおもしろかったかを、会場の中からランダムに選ばれた観客200人が即審査。各ブロック7組が終えた時点で勝ち残った1組がブロック勝者となるサバイバル方式。各ブロックの勝者3組から、M−1決勝の舞台を知り尽くした芸人審査員の投票で決勝進出最後の1組が選出される。

すでに決勝には、ヤーレンズ、真空ジェシカ、ドンデコルテ、エバース、ヨネダ2000、豪快キャプテン、めぞん、ママタルト、たくろうの9組が進出を決めており、当日直前に行われる敗者復活戦を勝ち抜いた1組を加えた10組の中から21代目の王者が決まる。

大会はプロアマ問わず結成15年以内のコンビに出場資格があり、今回は過去最多1万1521組がエントリー。優勝賞金は1000万円となっている。常連組の悲願か、新顔のブレークか。絶対王者不在の中で行われる今年の決勝も見どころたっぷりだ。