キンタロー。ヒコロヒーものまねが話題「ネックレス手描きなの最高」「クオリティ高い」
【モデルプレス＝2025/12/21】お笑いタレントのキンタロー。が12月20日、自身のInstagramを更新。お笑い芸人のヒコロヒーのものまねを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】キンタロー。「再現度すごい」話題の人気女性芸人ものまねショット
キンタロー。は「ヒコロヒー先輩ものまね」とコメントを添えて、20日放送のTBS系バラエティー番組『芸人総選挙2025』（午後7時〜）で披露した、ピンクのジャケットに黒トップスを合わせた“ヒコロヒー”のものまねショットを投稿。ヒコロヒーのトレードマークでもある馬蹄型のネックレスについては「ネックレスがなかったので描きました」とユーモアたっぷりに明かした。細部までこだわった再現に、注目が集まっている。
この投稿には「似てる！」「ネックレス手描きなの最高」「さすがキンタロー。」「ヒコロヒー愛が伝わる」「クオリティ高い」「爆笑した」「再現度がすごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】キンタロー。「再現度すごい」話題の人気女性芸人ものまねショット
◆キンタロー。ヒコロヒーものまねショット公開
キンタロー。は「ヒコロヒー先輩ものまね」とコメントを添えて、20日放送のTBS系バラエティー番組『芸人総選挙2025』（午後7時〜）で披露した、ピンクのジャケットに黒トップスを合わせた“ヒコロヒー”のものまねショットを投稿。ヒコロヒーのトレードマークでもある馬蹄型のネックレスについては「ネックレスがなかったので描きました」とユーモアたっぷりに明かした。細部までこだわった再現に、注目が集まっている。
◆キンタロー。の投稿に反響
この投稿には「似てる！」「ネックレス手描きなの最高」「さすがキンタロー。」「ヒコロヒー愛が伝わる」「クオリティ高い」「爆笑した」「再現度がすごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】