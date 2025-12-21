川崎希、家族で6年ぶりのハワイ旅行へ 機内での子どもたちの様子公開に「憧れる」「微笑ましい」の声
【モデルプレス＝2025/12/21】実業家でタレントの川崎希が12月21日、自身のInstagramを更新。6年ぶりのハワイへの家族旅行を報告し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳元AKB1期生「空飛ぶグーちゃんみたい」機内での第3子の様子
川崎は「6年ぶりのハワイ満喫してくるよ」とコメントし、家族でのハワイ旅行を報告。飛行機内での様子も綴られており、バシネット（機内用ベビーベッド）を使っている生後6か月の第3子については「空飛ぶグーちゃんみたいになってて不思議なかんじ」とユーモアを交えて紹介。長男と長女は「映画を観たり寝たりと飛行機満喫してました」と報告している。
この投稿には「ハワイ羨ましい」「グーちゃん可愛い」「家族旅行楽しそう」「豪華なフライトで憧れる」「子どもたちも慣れてて微笑ましい」「旅の報告待ってます」といったコメントが寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆川崎希、家族で6年ぶりのハワイ旅行
◆川崎希の投稿に反響
