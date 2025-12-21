東京六大学の明大は２１日、年内の練習を終了した。新体制から副将を務める来秋ドラフト候補の榊原七斗外野手（３年＝報徳学園）は、ミーティング終了後に報道陣の取材に応じ、自身の進路について「ドラフト１位指名」を目指す決意を示した。

強い覚悟がにじみ出た。「やっぱり、１位で行くことに意味があると自分の中では思っています。（２０２３年ドラフト１位の）上田さんから続いていますけど、そこに続くような選手になりたい」。２０２３年のロッテ・上田、２０２４年の楽天・宗山、そして２０２５年の西武・小島、日本ハム・大川と３年連続で続く同校の１位指名。榊原はドラフト１位を見据え、「何事にも１番にこだわりたい」と来季への意気込みを明かした。

今秋は１０試合に出場して打率３割９分、３本塁打、１０打点。自身初となるベストナインにも選出され、同校の全勝Ｖに大きく貢献した。しかし、明治神宮大会では初戦・立命大戦で敗退。最後の打者として打席に立っていたのが、榊原だった。試合後には小島から「最後が榊原で終わったことに意味がある」と激励を受け「来年は自分が引っ張っていく立場。１番に引っ張っていく存在でないといけないなと感じました」。偉大な先輩が残した言葉が、来季への原動力になった。

オフはコンタクト率に焦点を当て、最終学年のシーズンに備える。目指すは先輩たちが成し遂げられなかった日本一と、自身のドラフト１位指名だ。「結構、大口をたたいていますけど、やっぱり口に出していかないとかなうものもかなわない。口に出した以上、責任を持って１年間やり抜きたいと思っています」。有言実行で、夢をかなえてみせる。（北村 優衣）