11月に結婚を発表したPerfumeのあ〜ちゃんこと西脇綾香（36）が、21日放送のTOKYO FM「CHINTAI presentsきゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0〜Touch Your Heart〜」（日曜後0・30）に出演。私生活について明かした。

普段から親交が深いMCのきゃりーに洋服をいっぱい持っているイメージだと振られたあ〜ちゃんは「死ぬほどある。もう足の踏み場もない。や〜ばい、もう」とぶっちゃけ。

きゃりーが「綾ちゃんって、洗濯難しい服よく着てない？クリーニングに出してるってこと？」と聞くと「だからもう、クリーニングとズブズブ。クリーニング業者がいくつもある」。「布団はこことか、お上着はここ、シルクはこことか、鞄はこことか。お家に来てくださるタイプとか、自分で出しに行くやつとか色んなとこ使い分けてます」と明かした。

これを聞いたきゃりーは「クリーニングとズブズブなのは前から気になってた」。自身は自宅で洗濯できない衣類は手を出さない、購入しても着なくなるといい「だから、凄い…ほんとのセレブです！セレブですそれは！」と大声。あ〜ちゃんは大笑いで「セレブではないけど、ぶっ飛んでるところはあると思う」と洋服へのこだわりを語った。