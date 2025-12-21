「ザ・クロマニヨンズ」が公式サイトを更新。

甲本ヒロトさんの「喉の不調」のため、２１日の長野公演、２５日の大阪公演を延期することを公表しました。



公式サイトでは「いつもザ・クロマニヨンズを応援いただきまして、ありがとうございます。 」「本日12月21日（日）開催予定しておりましたザ・クロマニヨンズ ツアー JAMBO JAPAN 2025-2026 長野CLUB JUNK BOX公演は甲本ヒロトの喉の不調により医師の診察の結果、5日間の療養が必要と診断されました。」と、報告。





続けて「よって12月25日（木）GORILLA HALL OSAKA公演を含む、2公演の実施を延期させていただきます。 」「公演振替の日程や払い戻し等の詳細は後日改めてご案内いたします。」と、記しました。

そして「急なご案内になり大変申し訳ございません ご来場予定の皆様に多大なるご心配ご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。 」と、ファンに向けて呼びかけています。



【担当：芸能情報ステーション】