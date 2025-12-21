『株式会社マジルミエ』第2期は来年7月放送開始 映像解禁で制作はJ.C.STAFF
テレビアニメ『株式会社マジルミエ』第2期が、2026年7月から日本テレビにて放送されることが決定した。あわせて特報映像＆メインスタッフ情報が解禁され、監督を福島利規、脚本を横手美智子、総作画監督を藤井昌宏、音楽を宮崎誠、アニメーション制作をJ.C.STAFFが担当する。
【動画】ついに！公開された『株式会社マジルミエ』第2期の映像
『株式会社マジルミエ』は、“怪異”と呼ばれる自然災害が存在し、それらを退治する魔法少女が人々の憧れの職業として認知された世界を舞台にしたお仕事×魔法少女のアクション。
就職面接の会場で“怪異”に巻き込まれた主人公・桜木カナが、ヤンキー気質の魔法少女・越谷仁美と出会い、魔法少女としての才能を見出され、ベンチャー企業・株式会社マジルミエに新卒入社。そこで出会ったひと癖もふた癖もある先輩社員たちと共に社会人、そして魔法少女として奮闘するストーリーとなっている。テレビアニメ第1期が2024年10月〜12月にかけて放送された。
