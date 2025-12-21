◇第77回朝日杯フューチュリティステークス（2025年12月21日 阪神競馬場）

切れ味自慢がずらりそろったG1「朝日杯フューチュリティS」は21日に阪神競馬場で行われ、単勝2番人気のカヴァレリッツォがG1初制覇を飾った。2着は逃げた5番人気のダイヤモンドノット。1番人気に推されたアドマイヤクワッズは3着だった。

中央と地方で通算4464勝の元ジョッキー・安藤勝己氏（65）がレース後、自身のX（旧ツイッター）を更新。重馬場の中、後方待機から外を回り3着だった1番人気のアドマイヤクワッズについて「あの手応えでエコロアルバを捕らえたんやから能力的には双璧」と内を通ってレースを制したカヴァレリッツォや快ペースで逃げ2着に入ったダイヤモンドノットと実力的には変わらないと評した。

▼朝日杯フューチュリティS 1949年に関東所属の3歳（現2歳）チャンピオン決定戦として創設された「朝日杯3歳S」が前身。2001年、年齢の表記変更の年より現レース名。14年、中山から阪神へ開催地が変更された。中山時代にマルゼンスキー、ナリタブライアン、グラスワンダーなどが優勝。