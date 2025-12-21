「脚本家でも書けない展開」大谷VSトラウトを観て見直したWBCの価値　ジャイアンツのエース「ああいう瞬間に立ち会いたい」

来春WBCの米国代表に選出されたローガン・ウェブ(C)Getty Images

来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、米国代表は現地時間12月18日、ジャイアンツのエースであるローガン・ウェブのメンバー入りを発表した。今季の15勝をはじめ、5年連続の2ケタ勝利。3年連続でナ・リーグ最多イニングを投げているメジャー屈指の右腕だ。

今季のサイ・ヤング賞に輝いたパイレーツの右腕ポール・スキーンズと、タイガースの左腕タリク・スクーバルによる最強の左右2枚看板にも劣らない安定感を誇るウェブ。そんな29歳がMLBの公式ネット局『MLB Network』の番組「MLB Tonight」にリモート出演。代表入りまでの経緯などについて語った。

ウェブは前回23年大会も出場予定でいたが「色々あって最終的に辞退することになった」という。それでもマーク・デローサ監督とは連絡を取り続け「彼は一貫して『ぜひ参加してほしい』と言ってくれていたし、僕自身もずっと出たい気持ちはあった」と打ち明けた。

調整プランについては「基本的には例年と同じだ。ずっと出るかもしれない、出るだろうという前提で準備してきたので、普段より少し気持ちが高ぶっているくらいかな」。スキーンズ、スクーバルらとチームメートになることには「一緒に時間を過ごして、話をして、考え方を学べるのが楽しみ。そこが一番ワクワクしている」と胸を躍らせた。