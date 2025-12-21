ウクライナのゼレンスキー大統領は20日、アメリカ、ウクライナ、ロシア3か国による高官協議の開催について、アメリカ側から提案を受けたことを明らかにしました。

ロイター通信によりますと、ウクライナのゼレンスキー大統領は20日、キーウで記者団に対し、「アメリカは現在、アメリカ、ウクライナ、ロシア3か国の国家安全保障問題担当の顧問レベルの協議を提案している」と明らかにしました。

この3者協議についてゼレンスキー大統領は、捕虜交換の実現か、首脳レベルの会談への道が開かれるのであれば、提案を支持すると述べました。

一方、アメリカ・フロリダ州では、ウクライナの和平案をめぐり、アメリカとロシアの高官協議が行われています。

プーチン大統領の側近、ドミトリエフ特使は20日の協議後、議論は建設的だったと評価し、21日も継続して行われると明らかにしました。

こうした中、ウクライナのゼレンスキー大統領は19日、SNSに、「来年、ウクライナに追加の財政支援を行うと決定した日本と高市総理に感謝する」と投稿。支援総額はおよそ60億ドル、日本円でおよそ9400億円に上るとしており、「財政支援はロシアによる侵略に対し、我々の防衛を強化するものとなる」と強調しています。