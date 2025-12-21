¥Ù¥Ã¥Ä¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¡ÈÆÃÊÌ°·¤¤¡É¡¡ÆÍÁ³¤Î¼ÁÌä¤Ç¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤¿Åú¤¨¡Ä¡ÖÊÌ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡×
¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¿Í´Ö¤Ê¤Î¡©¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤¬¡¢ÊÆÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖKICK¡×¤Î¿Íµ¤ÇÛ¿®¼Ô¥¢¥Ç¥£¥ó¡¦¥í¥¹»á¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÆ±Î½¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖÈà¤ÏÊÌ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤À¤«¤é¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¥ª¥Õ¤ËÂçÃ«¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¤È¤â¤Ë¾å°ÌÂÇÀþ¤òÃ´¤¦ÂçÃ«¤È¥Ù¥Ã¥Ä¡£ÂçÃ«¤Ï2024Ç¯¤Ë¡Ö50-50¡×¡¢º£µ¨¤ÏÆóÅáÎ®Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Ê¤¬¤é55ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï10Ã¥»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ3ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢Ä¶¿ÍÅª¤Ê»î¹ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï»Ê²ñ¼Ô¤Î¥¢¥Ç¥£¥ó¡¦¥í¥¹»á¤«¤é¡Ö¤³¤Î¼ÁÌä¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¿Í´Ö¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖËÍ¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥í¥¹»á¤«¤é¡ÖÈà¤Ï¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Ê±§Ãè¿Í¡Ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤«¤â¤Í¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢Èà¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë¤Ê¤ó¤À¡£ËÍ¤Ï¿Í´Ö¤À¤è¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡£Èà¤ÏÊÌ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤À¤«¤é¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë