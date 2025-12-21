堀北真希の妹・奈々未、クリスマス仕様の自宅公開 センス溢れる空間に「アイディアが天才的」「オシャレすぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/21】芸能界を引退した堀北真希の妹でモデルの奈々未が12月20日、自身のInstagramを更新。クリスマス仕様に彩られた自宅の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】堀北真希の31歳妹「カフェみたい」クリスマス仕様の自宅内装
奈々未は「だいすきメンバーと忘年会したり、お家をクリスマス仕様にしたり、まるとあめといちゃいちゃしたりしてます」と綴り、愛猫や手料理など、温もりあふれる自宅ショットを複数投稿。イルミネーションが灯るツリーや、暖炉の映像が映るテレビ、壁に飾られたライトやオーナメントなど、季節感たっぷりで、細部までこだわりが光る空間を披露した。さらに「大掃除そろそろ始めなきゃ」と年末らしい一言も添えられている。
この投稿には「お部屋がオシャレすぎる」「クリスマス感が最高」「猫ちゃん可愛い」「ほっこりした」「カフェみたい」「忘年会も楽しそう」「暖炉の映像映すアイディアが天才的」との声が集まっている。（modelpress編集部）
◆奈々未、クリスマス仕様の自宅を公開
◆奈々未の投稿に反響
