幕内通算1093勝、幕内最高優勝45回の記録を持つ第69代横綱を務めた白鵬翔氏。引退後は宮城野部屋を継承し、弟子の育成に努めていた。それだけに5月場所後に相撲協会を退職したことは大きな衝撃をもって受け止められた。白鵬氏の退職後の相撲協会には大きな変化が見受けられる。相撲担当記者が振り返る。

【写真】九州場所初日、デヴィ夫人はマス席だったが…向正面の控え行司の横に「溜席の着物美人」の姿が。名古屋場所でのピンクのワンピース姿も

「白鵬は現役中から弟子確保のルートを構築し、周到な準備をしてきた。ジュニアの青田買いのために白鵬杯を開催し、高校相撲の名門の鳥取城北高と太いパイプを作ってきた。同校総監督の出身校の日大にもパイプを持ち、日本に留学させるモンゴルルートも確保。そのルートを使って現役時代から内弟子というかたちで宮城野部屋に入門させていた。内弟子を付け人にしてアドバイスをして番付を上げさせていく。そうやって石浦、炎鵬、川副、北青鵬、聖白鵬などをスカウトし、内弟子としてきた」

そうした準備を重ね、2021年の引退後は宮城野部屋付きの間垣親方を経て、2022年に名跡交換して宮城野部屋を継承した。部屋持ちの親方になり、次に目指したのは一門の理事、そしてその先にある理事長の座だったという。前出・相撲担当記者が続ける。

「宮城野部屋が所属するのは伊勢ヶ濱一門で、元横綱・旭富士の伊勢ヶ濱親方の後任理事は、親方衆にも人気がある元大関・魁皇の浅香山親方が引き継いだ。白鵬はモンゴル出身の親方を集めて理事に出馬する動きを見せたり、伊勢ヶ濱一門での勢力を握ることを水面下で模索していた。貴乃花親方が二所ノ関一門を割って貴乃花一門を創設するなどして理事長への道を模索していたのと全く同じパターンだった」

とはいえ角界は年功序列。どんなに弟子を育てたところで理事になれるわけではないという。

「50代後半になれば理事の椅子も回ってくるが、貴乃花親方はそれでは遅いとして動いた。当時の北の湖理事長を後ろ盾にのし上がってきたが、北の湖理事長が急逝したことで流れが大きく変わった。弟子が現役横綱だった白鵬らに暴行を受けたことをきっかけに協会内で孤立し、最後は弟子の暴行事件をきっかけに2018年、退職の道を選んだ。

白鵬も、弟子である北青鵬（引退）の暴力事件をきっかけに宮城野部屋が2024年3月28日付で当面閉鎖となり、所属者全員が伊勢ヶ濱部屋に移籍となった。1〜2年で宮城野部屋は再興されると見られていたが、1年以上経過しても動きがなかった。それどころか元横綱・旭富士の伊勢ヶ濱親方の定年に伴い、弟子の照ノ富士が部屋を継承する動きが出てきた。伊勢ヶ濱一門の統帥の継承により将来の理事の座が既成事実化しようとしていた。モンゴルの後輩横綱に先を越されるようなかたちとなり、白鵬は部屋の再開を待たずに協会を去ることになったわけです」（同前）

草野の改名

退職した白鵬氏は「世界相撲グランドスラム構想」を掲げているが、その後の相撲協会には次々と変化が訪れている。もともとは白鵬氏がスカウトした力士である草野が、11月の九州場所で改名して義ノ富士を名乗ることになった。若手親方が言う。

「草野は幼馴染の川副がいる旧宮城野部屋に入門する予定だったが、入門のタイミングで部屋が閉鎖となった。そのため伊勢ヶ濱部屋に入門したが、出世をすれば伯桜鵬はじめ、白鵬二世といわれている聖白鵬らが名乗っている"××鵬"に改名するとみられていたが、白鵬が退職すると伊勢ヶ濱部屋に忠誠を誓う"××富士"への改名で周囲を驚かせた」

白鵬氏が宮城野親方として在職していた時は、全く部屋再興の動きを見せず、むしろ伊勢ヶ濱部屋が宮城野部屋をそのまま合併吸収する流れだった。ところが、宮城野部屋の復興を渋っていたように見えた協会において、白鵬氏が退職すると一気に流れが変わった。前出・相撲担当記者が言う。

「まさに協会の得意技のひとつのご都合主義でしょう。旧宮城野部屋の力士が伊勢ケ濱部屋所属の一時的な"預かり"であることを証明するような動きがあった。2012年春に伊勢ヶ濱部屋の門を叩きながら、部屋に照ノ富士がいたことで"外国出身力士は1人1部屋"の申し合わせによりデビューできなかったモンゴル出身力士が、九州場所で初土俵を踏んだのです。

しかも先代の伊勢ヶ濱親方の現役時代の旭富士を名乗ってのデビュー。4年半の部屋での研修生活で部屋の関取より強くなった大型新人です。しかし、今も部屋には白鵬がスカウトした旧宮城野部屋のモンゴル出身力士・聖白鵬が在籍している。部屋閉鎖による転籍で1部屋2人になるのはまだしも、新人力士を加えての1部屋2人の外国出身力士ですから"伊勢ヶ濱部屋と旧宮城野部屋は別でいずれ再興される"との前提がはっきりした格好です」

動き出した部屋再興

さらに別の動きもあったと相撲ジャーナリストは言う。

「来年2月の理事選では、定年退職となる出羽海一門の理事の後任として木瀬親方（元前頭・肥後ノ海）が候補に挙がっている。上昇志向が強い木瀬親方は早くから一門の理事の座を狙っていたが、かつて名古屋場所で暴力団幹部らが維持員席で観戦していた問題で、入場券手配にかかわったとして2階級の降格となり、2010年に木瀬部屋の力士らとともに北の湖部屋預かりとなった過去があります。

当時の北の湖理事長の権限で2年後に二度と問題を起こさない旨の誓約書を提出するなどして部屋が再興された。ただ、不祥事を起こして部屋を閉鎖された過去がある親方を理事にはできないという判断が続いていた。これはつまり、同様に部屋を閉鎖された白鵬が理事になれないということでもあったが、これも退職したことで木瀬親方が理事になる動きが活発化している。この動きからも白鵬を理事、そして理事長にはさせたくなかったという執行部の意向が垣間見えます」

そして、白鵬氏の退職により、いよいよ宮城野部屋再興が現実味を帯びてきたと見る関係者もいる。

「宮城野部屋再興にあたっての後継者は幕下の炎鵬だと見られている。年寄名跡襲名の基準となる関取通算30場所以上に1場所足りないが、来場所は幕下上位で再十両が狙える地位になる。条件を満たせば『宮城野』を襲名し、部屋を再興させることになるだろう。ただ、炎鵬の成績だと部屋継承は認められるが、部屋新設は認められない。旧宮城野部屋の再興をどちらと判断するのかも理事会次第でしょう。白鵬の残した弟子は再興される宮城野部屋に戻ることができるが、義ノ富士のように伊勢ヶ濱部屋を選ぶ力士が出るという見方もある」（前出・相撲ジャーナリスト）

果たしてどんな展開を見せることになるのか。