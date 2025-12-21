◆高円宮杯Ｕ―１８プレミアリーグ▽ファイナル 鹿島ユース１―１（ＰＫ３―２）神戸Ｕ―１８（２１日・埼玉）

高校サッカー最高峰リーグ・プレミアリーグの東西王者による優勝決定戦が行われ、東地区王者の鹿島が西地区王者・神戸に１―１で迎えたＰＫ戦の末に３―２で勝利し、ユース年代の３大大会全てで頂点に立った。

＊ ＊ ＊

序盤は決勝戦にありがちな手堅い展開となったが、鹿島ユースは慌てることも隙を見せることなく、主導権を握った。すると前半３７分、ＦＷ吉田湊海のスルーパスに抜け出したＭＦ平島大悟が巧みなステップで対面のＤＦを剥がし、右足でゴール隅を射抜いて先制点を決めた。

しかし後半は劣勢に。１２分にセットプレーから同点に追いつかれた後も、なかなかギアを上げることができず、１０分ハーフの延長戦へ。延長戦でも決着がつかずＰＫ戦での決着となった。

ＰＫ戦では１番手の吉田湊海の成功で波に乗りたかったが、３番手の元砂晏翔仁ウデンバ、４番手の大川佑梧が相次いで失敗。それでも神戸の５番手の失敗により、合計スコア３―２で優勝が決まった。

７月の「クラブユース選手権Ｕ―１８」、３〜１１月に行われた「Ｊユース杯」に続く３冠達成。歴代最強の呼び声高かった世代が、ユースチーム史上初の快挙を成し遂げた。

クラブは近年、下部組織の強化に力を入れており、小泉文明代表取締役社長は「ここ数年はかなりアカデミーに投資してきた。これからも引き続き、若い人材への投資は行っていく」と語っている。

多くの選手がトップチームのキャンプや練習に参加しており、今季就任した鬼木達監督は「非常に力を持っている選手たちで驚いた。遜色なく、プロでもやっていけるのではって選手が非常に多い」と語っている。

◆鹿島ユース 主なＯＢに曽ケ端準、野沢拓也、土居聖真、鈴木優磨、町田浩樹、垣田裕暉ら。今季のトップチームには鈴木、舩橋佑ら下部組織出身者が８人（２種登録除く）在籍。監督兼アカデミーダイレクターは中野洋司氏。コーチ兼アカデミーアドバイザーに小笠原満男氏、コーチに本田拓也氏、岡本秀雄氏、ＧＫコーチは市川友也氏。