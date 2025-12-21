「必要なもの全部入ってるじゃん…」ダイソーの旅アイテム“4種類セットで110円”の感動
飛行機や新幹線に乗って長い距離を移動する時は、仮眠のチャンス！ だけど、まわりの灯り・騒音が気になってなかなか眠れないことってありますよね。それに、口をポカンと開けて爆睡している姿を見られるのって、ちょっと恥ずかしい……。
そこで注目したのが、ダイソーの「トラベル小物セット」です。
◆寝る時にあると嬉しい小物4種類が110円で揃う！
移動中に仮眠する時や、旅行・出張先のホテルなど環境が変わった時の眠りをサポートしてくれる3WAYマスク（アイマスク・フェイスマスクとしても使える）、耳栓、鼻腔拡張テープ、口呼吸軽減テープがセットになったのが、ダイソーの「トラベル小物セット」。
「トラベル小物セット」110円／税込
セット内容：3WAYマスク（特許取得済み）1枚、鼻孔拡張テープ1枚、口呼吸軽減テープ2枚、耳せん1ペア
商品サイズ・3WAYマスク（約）：幅90mm×長さ182mm
商品サイズ・耳栓（約）：幅13mm×高さ25mm
商品サイズ・鼻腔拡張テープ（約）：幅18mm×長さ55mm
商品サイズ・口呼吸軽減テープ（約）：幅15mm×長さ54mm
カラー：ブラック、グレーの2色展開
全4アイテムで、お値段110円！ これは、単品で買うよりもお得なのでは？ では、詳しく見ていきましょう。
◆マスクは3通りの使い方ができる
まずは、3WAYマスクから。
なんとこのマスク、目元用のアイマスクと鼻・口元用の不織布マスクが一体化していて、3通りの使い方ができるんです！
アイマスクの下のほうと、不織布マスクの上のほうが接着されて、ピタッとくっ付いているんですね。不織布マスクのプリーツのヒダ部分にちょうどいい折り目がついていて、裏表でアイマスク、マスクとしての使い方が可能らしいです。
各アイテムの詳しい使用方法は、パッケージ裏面を参考にしてください。
◆白い不織布マスクを内側に向けると、アイマスクに―
不織布マスクの白い部分がわずかに見えますが、アイマスクの下に何か挟んでいるのかな？くらいで見た目の違和感はそれほどありません。
そして、グレーのアイマスクを内側に向けると、鼻・口元用のマスクとして使うことができます。不織布マスクのプリーツを広げれば、鼻〜フェイスラインまで広く覆ってくれます。ノーズバーも鼻のいい位置にくるので、ズレにくい！ ただ、アイマスクのグレーの部分が目の下にヒョコッと出ていること、それとアイマスクの素材が鼻やほほ、口元に触れることが気になる人もいるかもしれません。
◆フェイスマスクにも！
さらにもうひとつ、アイマスクと不織布マスクを広げると、フェイスマスクとして使うこともできます。
アイマスクにはポリエステルが使われていて、柔らかい肌触り。厚みがそれほどないので若干の光を感じるけれど、目元をしっかりカバーしてくれるから着けていてリラックス感があります。
不織布マスクはノーズバーもちゃんとあって、慣れた着け心地。
顔にハンドタオルをかけて寝ていた時は、動くとズレ落ちるのがストレスだったけれど、これなら耳ひもとノーズバーで固定されるので安定感があります。
アイマスクとマスクを一度に簡単に着ける・外すことができるのもラク。違和感なく寝顔を全隠しできるので、長距離移動中に重宝しています。
◆音が気になる時は、耳せんも
ポリウレタン製の耳せんは、ふわふわと柔らか。
ギュッと潰して細くしたら、耳の上部を引っ張りながら中に入れます。指で30秒ほど押さえると、耳の中でほどよく反発しながら膨らみ、優しい使用感でありながらいい感じに音を遮ってくれて、自分の世界に入ることができちゃう。
◆ホテル内の乾燥が気になる時は、2つのテープが活躍
◆ホテル内の乾燥が気になる時は、2つのテープが活躍